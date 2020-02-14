Стало известно, сколько медиков заразились китайским коронавирусом

В Поднебесной целых 3,8% от общего числа зараженных коронавирусом COVID-2019 составляют медицинские работники. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал замглавы государственного комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь.

Как передают росСМИ, чиновник также отметил, что из 1716 зараженных медиков сончались шестеро.

Как известно, сражающихся с коронавирусом медработников в Китае называют «ангелами в белых одеждах» или «бойцами в белых халатах», поскольку наибольшая ответственность в борьбе с заразой ложится именно на их плечи.

Как писала «Фраза», китайцы отрапортовали, что научились «эффективно лечить» коронавирус.

Ранее стало известно, сколько дней китайский коронавирус может «прожить» на предметах.

Также сообщалось, что в Гонконге выяснили о коронавирусе кое-что ужасающее.