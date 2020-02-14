На Закарпатье объявили траур в связи с трагической гибелью украинцев в России

В Раховском районе Закарпатской области объявлен траур по украинцам, погибшим в ДТП в России. Как выяснили журналисты «Фразы», с 14 по 16 февраля все развлекательные мероприятия в районе будут отменены.

Как передает пресс-служба Раховской РГА, кроме того, в эти дни на домах, зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций будут приспущены флаги Украины.

«Руководство и коллектив Раховской районной государственной администрации выражают искренние соболезнования и глубокую печаль родственникам погибших», ‒ сказано в сообщении.

Напомним, сокрушительная авария, в которой погибли восемь жителей Закарпатья, произошла ночью, 13 февраля, на территории Пустошкинского района Псковской области.

По предварительным данным, трагедия случилась по вине водителя микроавтобуса Mercedes, в котором ехали и украинцы ‒ он не рассчитал дистанции при обгоне и допустил фатальное столкновение с фурой Volvo.

Как писала «Фраза», в России Mercedes с украинцами угодил в «лобовое» ДТП ‒ есть жертвы.

Ранее в Венгрии разбился микроавтобус с украинцами ‒ есть жертвы.