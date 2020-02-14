Главные новости за 14 февраля 2020 года

Зеленский впервые в новом году созвонился с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Офис президента Украины на своем канале в Telegram.

Поездкой Зеленского в Оман заинтересовалось антикоррупционное агентство. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку относительно невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В Минобороны отказались от планов по отмене военного призыва. В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу. Заместитель министра обороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как оказалось, главный торговый партнер Украины – вовсе не ЕС. Стало известно, кто был главным торговым партнером Украины в прошедшем 2019 году. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Лукашенко заявил, что Путин хочет присоединить Беларусь к России. Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд резонансных заявлений. Он рассказал о планах российского лидера Владимира Путина.

Эпидемиолог заявил, что китайский коронавирус может поразить две трети населения планеты. Во Всемирной организации здравоохранения дали неутешительный прогноз по китайскому коронавирусу COVID-19. Эпидемия угрожает всей планете.