Сербский Патриарх приедет на Всеправославное совещание в Амман

Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней приедет на Всеправославное совещание в Амман (Иордания). Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Об этом сегодня сообщил в своем Телеграм-канале глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Сегодня проходил Святой Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви. Мы еще раз обсудили и приняли решение участвовать в братском совещании Предстоятелей Поместных Церквей в Иордании, которое инициировал Иерусалимский Патриарх Феофил. Надеюсь увидеть в Аммане вашего митрополита Киевского Блаженнейшего Онуфрия», — цитирует епископ Виктор слова Патриарха Иринея.

Владыка Виктор (Коцаба) опубликовал совместную фотографию с Патриархом с подписью: «Сербский Патриарх Ириней во время встречи с делегацией Украинской Православной Церкви в Белграде 30 января».

Ранее «Фраза» сообщала, что стало известно, когда состоится Всеправославное совещание в Иордании.