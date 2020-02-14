Поездкой Зеленского в Оман заинтересовалось антикоррупционное агентство

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку относительно невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, это связано с заявлением бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что эта поездка, на самом деле, не являлась государственным визитом. «Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился», — указал Гончаренко, рассчитывая на скорый ответ компетентных органов.

В качестве подтверждения он опубликовал фото документа, из которого следует, что на основании п. 1 части первой ст. 12 закона Украины «О предотвращении коррупции» НАПК направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности предоставления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины.

После обработки запрошенных документов агентство «при наличии оснований» примет меры, предусмотренные законом Украины «О предотвращении коррупции».

Как сообщала «Фраза», в начале 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Омане. По одним данным, он находился там на отдыхе, по другим — с рабочим визитом, который был вынужден прервать в связи с катастрофой украинского самолета в небе на Ираном.