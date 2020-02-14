Зеленский впервые в новом году созвонился с Путиным

Сегодня, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Офис президента Украины на своем канале в Telegram.

В частности, как сообщается, стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».

Стороны также обсудили освобождение удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России — согласились «активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей».

Отметим, что последний телефонный разговор между президентами состоялся 31 декабря 2019 года.

Как сообщала «Фраза», 9 декабря 2019 года Зеленский и Путин встретились в рамках саммита глав государств «нормандской четверки».