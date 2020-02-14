В Одессе задержали подозреваемого в совершении резонансного убийства. Им оказался не украинец

Правоохранители задержала подозреваемых в убийстве руководителя клиники пластической хирургии DMK Ukraine Андрея Сотника. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он — гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины», — рассказал он.

При этом в комментарии «Украинской правде» Крищенко уточнил, что задержанный является гражданином Кыргызстана. Кроме того, в Киеве задержали его сообщника, с которым, по данным следствия, они вместе проводили слежку за врачом.

По данным источника издания, предполагаемый убийца посещал мечеть на ул. Дегтяревской в Киеве, где в конце января полиция проводила рейд по выявлению нелегальных мигрантов.

Отметим, что о мотивах убийцы по-прежнему ничего не сообщается.

Как сообщала «Фраза», Андрей Сотник был убит вечером 2 февраля во дворе дома на ул. Саксаганского. Хирург направлялся к подъезду, когда сзади к нему подбежал неизвестный и произвел несколько выстрелов.

На следующий день столичные правоохранители сообщили приметы подозреваемого в этом убийстве, который «засветился» на камерах уличного наблюдения.