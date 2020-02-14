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Стало известно, когда состоится Всеправославное совещание в Иордании

Стало известно, когда состоится Всеправославное совещание в Иордании

Встреча глав и представителей Православных Церквей для обсуждения «украинского церковного вопроса» состоится в Аммане (Иордания) 26 февраля. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Как сообщает «Интерфакс», отвечая на вопрос о составе участников этой встречи, священник сказал, что «пока полных данных нет».

На днях РПЦ сообщила, что в иорданской встрече готов участвовать Патриарх Кирилл. Кроме того, сегодня стало известно об участии в этом форуме Сербского Патриарха Иринея, а также о том, что своих делегатов на встречу в Иордании направят Румынская и Польская Православные Церкви.

С инициативой провести в Аммане встречу глав поместных Церквей выступил 21 ноября прошлого года Иерусалимский Патриарх Феофил.

Приветствуя эту инициативу, Русская Православная Церковь в то же время признает, что «для достижения видимых результатов могут понадобиться многие усилия и не одна встреча», о чем заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Ранее «Фраза» сообщала, что Румынская Церковь примет участие во Всеправославном совещании в Иордании.

Тэги: общество, православие, Иордания, новости православия

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