В Минобороны отказались от планов по отмене военного призыва

В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу. Как выяснили журналисты «Фразы», заместитель министра обороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

«У нас пока нет планов по отказу от призыва», — цитирует Полищука «Интерфакс-Украина».

При этом он добавил, что на данный момент в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2019 года министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в Украине могут отменить военный призыв. При этом он не стал указывать сроки.

Напомним, 16 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов в 2020 год. Документом, в частности, предписывается «призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

При этом министр обороны Андрей Загороднюк тогда же заявил, что «никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет».