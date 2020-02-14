Лукашенко заявил, что Путин хочет присоединить Беларусь к России

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд резонансных заявлений. Как выяснили журналисты «Фразы», он рассказал о планах российского лидера Владимира Путина.

Как цитирует Александра Лукашенко пресс-служба главы белорусского государства, он заявил: «В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители».

По словам Александра Лукашенко, «это не интеграция, а инкорпорация».

Он добавил: «На это я никогда не пойду. Белорусский народ не пойдет по этому пути. Мы будем и дальше работать по интеграции с Москвой. В этом нет ничего плохого».

Как писала «Фраза», Беларусь показала проект нового государственного герба.