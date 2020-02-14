Как оказалось, главный торговый партнер Украины – вовсе не ЕС

Стало известно, кто был главным торговым партнером Украины в прошедшем 2019 году. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Как цитирует чиновника «Укринформ», впервые крупнейшим торговым партнером нашей страны стал Китай.

Он добавил, что также «43% внешней торговли Украины приходится на страны ЕС».

Вице-премьер добавил: «Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с КНР, ни каравая с хлебом. Но при этом бизнес цветет ярким цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна».

В прошлом году экспорт Украины вырос до 46 миллиардов долларов (на 6,4%). Импорт нашей страны увеличился до 60 миллиардов долларов (на 7,1%).

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