Директор «Нафтогаза» требует через суд выплатить себе многомиллионную премию

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в судебном разбирательстве с «Газпромом». Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, эта премия является частью зарплаты, положенной ему по закону.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Витренко выразил надежду, что суд будет справедливым и пообещал не вмешиваться в его работу. «Я требую выполнения „Нафтогазом“ обязательств по трудовому договору — выплаты зарплаты. Эта премия — часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря», — заявил Витренко в эфире телеканала «UA: Первый».

Он объяснил, что ранее предлагал руководству компании и страны варианты в отношении этой премии, однако какая-либо реакция на них отсутствует.

Как сообщала «Фраза», в мае 2018 года наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» пообещал своим сотрудникам выплатить премии в размере 1% от выигрыша в Стокгольмском арбитраже, который составил $4,6 млрд. Таким образом, сумма премий правлению составила $45,6 млн.

При этом предусматривалось, что премии будут выплачиваться три года при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша в размере $2,6 млрд. В 2018 году было выплачено $20 млн.

10 февраля 2020 года глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предложил приватизировать компанию, чтобы закончить разговоры о высоких зарплатах и премиях руководства.