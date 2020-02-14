Жертвами теракта в Афганистане стали школьники

В Афганистане произошел теракт. Как выяснили журналисты «Фразы», его жертвами стали дети.
Как передает издание Tolo News, взрыв прогремел в провинции Кундуз.
Неизвестные террористы заложили взрывчатку в школе при местной мечети.
В результате теракта погибли пять детей. Еще три малыша пострадали.
Отмечается, что взрыв мог стать провокацией на фоне попыток Вашингтона «заключить соглашение о мире с талибами».
Как писала «Фраза», в Афганистане талибы сбили вертолет с украинцами.
Ранее в Афганистане разбился военный самолет. На борту было около сотни людей.