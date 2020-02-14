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Немецкий врач рассказал, как можно легко снизить давление

Немецкий врач рассказал, как можно легко снизить давление

Немецкий врач Мартин Холле, являющийся директором центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, как можно снизить артериальное давление. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого необязательно пить таблетки.

Как цитируют медика СМИ, основные причинные повышения давления – это лишний вес, неправильное питание и низкая физическая активность.

По словам врача, стабилизировать нормальное давление можно с помощью прогулок на свежем воздухе. Отмечается, что всего пятнадцать минут такого отдыха могут снизить давление на 5-8 пунктов. Медик подчеркнул, что такие прогулки должны происходить в «расслабляющем темпе».

Что касается рациона, то специалист советуют снизить потребление колбасы, сыра и хлеба. Вместо этого лучше приналечь на овощи и фрукты. Кроме этого, сообщает он, необходимо ограничить потребление соли. Он добавил, что правильное питание снизит давление еще на 5-10 пунктов.

Как писала «Фраза», врачи развенчали популярный миф о соли.

Ранее был обнародован список пяти полезных свойств граната.

Тэги: ученые, медицина, здоровье, мир, давление

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