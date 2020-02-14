Эксперт: ЕАЭС не помеха украинско-армянским отношениям

У нас есть очень много общего, в то же время есть столь же много вопросов в сфере внешней политики, которые мы совместно не решаем, что является тормозящим фактором. Об этом армянский политолог Карен Саргсян заявил в интервью AnalitikaUA.net.

«Существует дефицит доверия в современных отношениях Киева и Еревана», сказал эксперт, описывая реалии украинско-армянских отношений, в то же время позитивно отозвавшись о парламентской дипломатии, шаги которой уже осуществляются.

Обращаясь к теме экономических перспектив, Саргсян указал на роль армянской диаспоры в Украине, которая является многочисленной и достаточно организованной.

По его мнению, в экономической сфере если смотреть с точки зрения позитива, у сторон есть «не паханное поле», и единственным фактором является воля бизнеса. «Если будет воля бизнеса, то никакая ЕАЭС не помеха. И здесь роль армянской общины является ключевой», — отметил он.

Также эксперт указал на те сферы, где наличествует высокий потенциал для взаимовыгодного сотрудничества и совместное развитие которых будет способствовать усилению объединенной позиции двух государств.

Из перспективных сфер экономики Саргсян привел IT сектор, где видит большие перспективы, «и Украина и Армения, страны где IT сектор сильно развит». Также он указал на потенциал в агросфере.

Роль общины эксперт отметил еще в одной сфере — информационной. По его словам, восприятие событий в Украине, в Армении часто узнают через ресурсы армянской общины Украины.