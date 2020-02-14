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Эксперт: ЕАЭС не помеха украинско-армянским отношениям

Эксперт: ЕАЭС не помеха украинско-армянским отношениям

У нас есть очень много общего, в то же время есть столь же много вопросов в сфере внешней политики, которые мы совместно не решаем, что является тормозящим фактором. Об этом армянский политолог Карен Саргсян заявил в интервью AnalitikaUA.net.

«Существует дефицит доверия в современных отношениях Киева и Еревана», сказал эксперт, описывая реалии украинско-армянских отношений, в то же время позитивно отозвавшись о парламентской дипломатии, шаги которой уже осуществляются.

Обращаясь к теме экономических перспектив, Саргсян указал на роль армянской диаспоры в Украине, которая является многочисленной и достаточно организованной.

По его мнению, в экономической сфере если смотреть с точки зрения позитива, у сторон есть «не паханное поле», и единственным фактором является воля бизнеса. «Если будет воля бизнеса, то никакая ЕАЭС не помеха. И здесь роль армянской общины является ключевой», — отметил он.

Также эксперт указал на те сферы, где наличествует высокий потенциал для взаимовыгодного сотрудничества и совместное развитие которых будет способствовать усилению объединенной позиции двух государств.

Из перспективных сфер экономики Саргсян привел IT сектор, где видит большие перспективы, «и Украина и Армения, страны где IT сектор сильно развит». Также он указал на потенциал в агросфере.

Роль общины эксперт отметил еще в одной сфере — информационной. По его словам, восприятие событий в Украине, в Армении часто узнают через ресурсы армянской общины Украины.

 

Как известно, армянская община Украины одна из крупнейших диаспор в стране. Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна проводит активную работу в направлении укрепления армяно-украинских отношений.

На прошедшей недавно конференции Союза армян Украины, участвовали Главный комиссар Армении по делам Диаспоры, руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, украинские парламентарии, депутаты из парламентской Группы дружбы Армения-Украина НС Армении, глава Департамента по международным связям мэрии Еревана Давид Геворкян, известные армянские эксперты и медиа-деятели.

Конференции предшествовала встреча депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Арменией с коллегами из Национального Собрания РА.

Тэги: Украина, общество, Армения

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