В Украине начались облавы на водителей, которые не уступают дорогу кому следует

В Украине в рамках профилактических мероприятий на дороги выехали автомобили со спецсигналами с целью проверить бдительность водителей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, совместно с машинами «скорой помощи» и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям патрульные полицейские на протяжении двух недель будут проверять, как водители пропускают автомобили со спецсигналами.

В течении нескольких часов 13 февраля патрульные уже выписали 64 административных протокола на водителей, которые не уступали дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

«Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности уступать дорогу спецтранспорту и актуальности этой проблемы. Ведь имеют место отдельные случаи, когда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не нужно забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто-то нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни», — заявил первый заместитель председателя патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Как сообщала «Фраза», 13 мая 2015 года в Киеве возле стадиона «Спартак» автомобиль «Ситроен» не пропустил «скорую» и устроил ДТП.

В марте 2017 года Кабинет Министров Украины расширил перечень транспортных средств, которые могут использовать специальные звуковые и световые сигнальные устройства.