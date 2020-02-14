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Суд оставил в силе приговор убийце сторожа храма УПЦ

Суд оставил в силе приговор убийце сторожа храма УПЦ

Запорожский апелляционный суд рассмотрел ходатайство убийцы церковного сторожа храма в честь святого великомученика Пантелеймона в Мелитополе. Как выяснили журналисты «Фразы», осужденный на 14 лет мужчина считает наказание слишком суровым и просил его уменьшить.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Verge», в апелляционной жалобе осужденный просил заменить статью, которую ему вменили. Он заявил, что не имел намерения убивать сторожа, поэтому судить его должны были за нанесение тяжких телесных повреждений.

Аргументы не были приняты коллегией судей во внимание. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, а приговор в силе.

Преступление произошло 19 июня 2018 года. Двое мужчин проникли на территорию храма УПЦ, нанесли многочисленные удары охраннику, завладели имуществом и скрылись с места преступления. От полученных телесных повреждений охранник 1951 года рождения скончался в больнице. Преступники были задержаны. Ими оказались ранее судимые 38-летний и 32-летний местные жители.

Злоумышленники поникли на территорию храма, чтобы ограбить его. Охранника мужчины били деревянными палками и руками. С территории храма похитили около 700 гривен, велосипед и мобильный телефон.

По результатам судебного рассмотрения один из преступников признан невменяемым и направлен на принудительное лечение со строгим наблюдением.

Приговором Мелитопольского горрайонного суда от 1 ноября 2019 года второй убийца приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Ранее «Фраза» сообщала, что Рада рассмотрит законопроекты, которые вызывают обеспокоенность у религиозного сообщества.

Тэги: Запорожье, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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