Эпидемиолог заявил, что китайский коронавирус может поразить две трети населения планеты

Во Всемирной организации здравоохранения дали неутешительный прогноз по китайскому коронавирусу COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», эпидемия угрожает всей планете.

По словам советника ВОЗ эпидемиолога Айра Лонджини, зараза может поразить две трети населения Земли.

Такой прогноз может стать реальностью, говорит он, если взять за основу модель, по которой от одного зараженного человека болезнь передается «двум-трем людям».

По его словам, даже при благоприятном прогнозе заболеть коронавирусом может 30% населения планеты.

Как писала «Фраза», «Укрпошта» отказалась доставлять посылки в Китай.

Стало известно, сколько дней китайский коронавирус может «прожить» на предметах.