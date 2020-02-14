Смертельная «активность» китайского коронавируса резко снизилась

Смертность от коронавируса COVID-19 в Китае резко пошла на спад. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения.

Если ранее от заразы каждые сутки умирали не менее сотни людей, то за последний отчетный период смертность сократилась. За сутки жертвами болезни стали 13 человек.

Число жертв коронавируса на утро пятницы, 14 февраля, составляет 1 380 человек.

На сегодня болеют 55 748 человек, сразу 10 204 человека находятся в тяжелом состоянии.

Вылечить от заразы за все время удалось 6 723 людей.

Под наблюдением медиков находятся 178 тысяч человек, у которых был тесный контакт с больными.

Как писала «Фраза», «Укрпошта» отказалась доставлять посылки в Китай.

Ранее стало известно, сколько дней китайский коронавирус может «прожить» на предметах.