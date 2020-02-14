В Антарктике зафиксирована… аномальная жара

В Антарктике зафиксирована аномально теплая погода. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают бразильские ученые.

Как цитирует их AFP, рекорд был установлен 9 февраля.

В этот день температура воздуха впервые за историю наблюдений поднялась аж до 18,3 градусов тепла.

В сообщении исследователей говорится, что замер температуры провели на полярной станции, которая находится на острове Сеймур возле северной оконечности материка.

Также уточняется: «Данными, полученными в конкретный момент и не являющимися частью долгосрочного исследования».

Впрочем, по словам ученых, такая «жара» никак не связана с глобальным потеплением.

Как писала «Фраза», исследователи нашли подо льдами Антарктики следы древних континентов.

Ранее на одной из исследовательских станций в Антарктике таинственно погибли рабочие.