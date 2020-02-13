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Ученые обнаружили новорожденную планету, которая в десять раз тяжелее Юпитера

Ученые обнаружили новорожденную планету, которая в десять раз тяжелее Юпитера

Американские астрономы обнаружили недавно образовавшуюся планету, которая в десять раз тяжелее Юпитера. Как выяснили журналисты «Фразы», данное небесное тело расположено в созвездии Хамелеон и находится на расстоянии 330 световых лет от Земли.

Как передает RNAAS, планете дали название 2MASS 1155−7919 b.

Отмечается, что она вращается вокруг звезды, возраст которой около 5 млн лет, на расстоянии в 600 раз больше, чем от Земли до Солнца.

По словам ученых, открытие такой «юной» планеты ‒ большая редкость. За всю историю наблюдений таких случаев было не более пяти.

Как писала «Фраза», астрономы обнаружили возле Юпитера нечто сенсационное.

Ранее ученые обнаружили самоисчезающие планетные системы.

Также сообщалось, что ученые умудрились отыскать новую планету в Солнечной системе.

Тэги: ученые, общество, планета, мир, галактика, космос, наука, телескоп, технологии

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