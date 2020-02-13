Коломойский решил заняться производством оружия и боеприпасов, ‒ СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский вместе со своими бизнес-партнерами открыл на Прикарпатье сразу две компании по производству оружия и боеприпасов. Как выяснили журналисты «Фразы», обе «конторы» зарегистрированы по адресам нефтеперерабатывающих комбинатов, принадлежащих влиятельному днепропетровцу.

Как передает MEGA, так, первая компания ‒ ООО «Таргет-М» ‒ зарегистрировано по адресу г. Дрогобыч, ул. Бориславская, 82 (Львовская область). По этому же адресу зарегистрировано «НПК-Галичина» Игоря Коломойского.

Вторая же компания ‒ ООО «Рокит-М» ‒ зарегистрировано по адресу г. Надворная, ул. Майданская, 5 (Ивано-Франковская область). По этому же адресу зарегистрировано предприятие «Нефтехимик Прикарпатья», среди конечных бенефициаров которого ‒ Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Сообщается, что конечными бенефициариями данных фирм наряду с Коломойским и Боголюбовым являются Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (пгт Козин, Киевская область), Корф Мордехай Иуда (Майами Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Лейбер Уриэл Цви (Майами Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Натания, Израиль).

Обе фирмы получили право заниматься производством оружия и боеприпасов (основной вид деятельности), обслуживанием систем безопасности и осуществлять посредническую деятельность в сфере торговли.

Как писала «Фраза», нефтяная монополия Коломойского должна бюджету свыше 30 миллиардов гривен.

Ранее журналисты показали тайную встречу Богдана с Коломойским в центре Киева.