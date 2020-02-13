В киевском хостеле произошла кровавая разборка

В четверг, 13 февраля, в Дарницком районе произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в одном из хостелов двое мужчин устроили кровавую драку.

Как передает пресс-служба столичной полиции, конфликт между 31-летним жителем Сумщины и его товарищем произошел во время распития спиртных напитков. Когда словесных аргументов оказалось недостаточно ‒ сумчанин хватил ножницы и ударил ими оппонента в живот.

Сообщается, что подоспевшие медики «скорой помощи» оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу.

В свою очередь, правоохранители задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в харьковской больнице подросток напал с ножницами на санитарку.

Ранее на Закарпатье неизвестный набросился с ножницами на таксиста, пытаясь перерезать ему горло.