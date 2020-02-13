Главные новости за 13 февраля 2020 года

Украинцы из эпицентра эпидемии коронавируса пожаловались на свое отчаянное положение. Украинцы из китайского города Ухань, ставшего эпицентром эпидемии нового коронавируса Covid-19, обвинили Кабинет министров в неспособности их эвакуировать. Видео с рассказом наших граждан о проживании в зараженном городе опубликовало «Громадське» на своей странице в Twitter.

Стало известно, сколько дней китайский коронавирус может «прожить» на предметах. Ученые узнали, сколько дней может прожить китайский коронавирус COVID-19 на предметах. Исследование провели немецкие специалисты.

«Укрпошта» отказалась доставлять посылки в Китай. Из-за бушующей эпидемии коронавируса Covid-19 «Укрпошта» отказалась доставлять посылки в Китай. Об этом сообщает государственная компания.

Грипп продолжает убивать украинцев: появились новые данные. В Украине продолжает бушевать грипп. Жертвами болезни всего за одну прошедшую неделю стали восемь человек.

Со следующей недели в Украине очень сильно потеплеет. Уже с понедельника, 17 февраля, в Украине очень сильно потеплеет. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Самый богатый человек мира купил себе легендарный дом в Беверли-Хиллз. Самый богатый человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос обзавелся элитной недвижимостью. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.