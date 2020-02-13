В разгар эпидемии коронавируса в Киеве мужчина умер прямо в очереди к врачу

В Центральной поликлинике Голосеевского района Киева в очереди на прием к врачу скончался 40-летний мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница Елена Кагал.

По ее словам, трагедия случилась сегодня, 13 февраля. Умершему стало плохо в очереди на гастроскопию. При этом ему никто во всей больнице не смог оказать первую помощь, мотивируя это тем, что нечем.

При этом «скорую помощь» в больнице пришлось ждать 30 минут. Когда она все же приехала, медикам осталось лишь констатировать смерть.

Отметим, что сейчас в мире бушует эпидемия коронавируса COVID-19. При этом зафиксированы случаи, когда жители Китая, который стал эпицентром распространения болезни, падают замертво прямо посреди улиц.

Как сообщала «Фраза», 13 июня 2019 года в Консультативно-диагностическом центре в Соломенском районе Киева женщина умерла в очереди на лавке возле кабинета доктора.

3 февраля 2020 года в Шевченковском районе Киева больной гриппом мужчина потерял сознание на пороге поликлиники. При этом врачи больницы посоветовали вызвать ему «скорую», так как это будет быстрее.