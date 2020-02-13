Врачи составили список продуктов, которые поднимут настроение

Составлен список продуктов, которые помогут поднять настроение. Как выяснили журналисты «Фразы», это сделали врачи из американской клиники Майо.

Как цитируют медиков СМИ, на психическое здоровье и настрой человека положительно влияют следующие продукты: бобы, рыба, орехи, брокколи, шпинат, а также яйца.

Медики говорят: «Жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот, которые способствуют облегчению симптомов депрессии, стимулируя выработку гормонов счастье: серотонина и дофамина».

В то же время, как говорят эксперты, в состав бобов, орехов и яиц входят аминокислоты. Например – триптофан: он поддерживает в равновесии баланс серотонина в организме. Также он способствует здоровому сну.

Наконец, по словам врачей, «шпинат и брокколи богаты фолиевой кислотой, недостаток которой может вызвать нарушения сна и депрессию».

Как писала «Фраза», медики назвали продукты, которые помогут избавиться от храпа.

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