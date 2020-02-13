Оформлять ДТП на Одесчине приехал пьяный полицейский

На место аварии в селе Александровка Одесской области прибыл пьяный патрульный полицейский. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

В частности, как сообщается, вскоре после сообщения о ДТП на спецлинию «102» поступил новый сигнал — граждане сообщили, что на место происшествия для оформления прибыл следователь на собственном автомобиле и в гражданской одежде. При этом, как утверждают очевидцы, у него были явные признаки алкогольного опьянения.

В ходе расследования инцидента установлено, что в этот момент полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол и начато служебное расследование. На период проведения он отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Ему грозит безальтернативное увольнение из ОВД.

Как сообщала «Фраза», 19 января 2020 года в Одессе нетрезвый сотрудник полиции разбил шлагбаум и сбил двух пешеходов.