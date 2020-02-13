Стало известно, сколько дней китайский коронавирус может «прожить» на предметах

Ученые узнали, сколько дней может прожить китайский коронавирус COVID-19 на предметах. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провели немецкие специалисты.

Как цитирует экспертов издание Journal of Hospital Infection, коронавирусы могут «оставаться активными» на предметах более недели, и новая зараза – не исключение.

В сообщении сказано: «Коронавирусы человека, такие как коронавирус атипичной пневмонии (SARS), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) или эндемические коронавирусы человека (HCoV), при комнатной температуре могут сохраняться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик до девяти дней».

Исследователи напомнили, что «вирус кори может жить на загрязненных предметах всего два часа».

Также ученые говорят: «Пока непонятно, может ли человек заразиться, дотрагиваясь до поверхности или объекта, на котором есть коронавирус, а затем, касаясь своего рта, носа или глаза».

Максимальным сроком такой «жизни» заразы называют девять дней.

Ученые говорят: «В среднем семейство человеческих коронавирусов может выживать от четырех до пяти дней на различных материалах, таких как алюминий, дерево, бумага, пластик и стекло».

Впрочем, по их словам, «некоторые ветеринарные коронавирусы, которые инфицируют только животных, могут сохраняться на неодушевленных предметах более 28 дней».

Благоприятными факторами для жизни коронавируса являются «низкая температура и высокая влажность воздуха».

Также эксперты призывают «тщательно дезинфицировать поверхности растворами, эффективными в отношении SARS и MERS. Эти же средства дезинфекции действуют и на COVID-19».

Как писала «Фраза», украинцы из эпицентра эпидемии коронавируса пожаловались на свое отчаянное положение.

Ранее «Укрпошта» отказалась доставлять посылки в Китай.