Ученые рассказали о шестом массовом вымирании на Земле, которое происходит на наших глазах

Полмиллиона видов насекомых находятся на грани исчезновения из-за деятельности людей. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению ученых из Финского музея естественной истории, это представляет собой глобальную катастрофу для человечества.

Как сообщает Phys.org, к основным факторам биосферной катастрофы относят деградацию сред обитания, загрязняющие вещества (инсектициды) и инвазивные виды. Более чем две тысячи видов насекомых составляют часть рациона питания человека, что также представляет собой угрозу для их численности.

В качестве еще одной причиной указывается изменение климата.

Исследователи считают, что сокращение численности животных и растений в последние 200 лет является шестым массовым вымиранием в истории Земли за полмиллиарда лет. При этом насекомые играют важную роль в опылении растений, круговороте питательных веществ и борьбе с вредителями, которую ученые оценивают в диапазоне от $233 млрд до $577 млрд.

Согласно оценкам, на сегодняшний день количество видов насекомых достигает примерно 5,5 млн. При этом лишь пятая их часть идентифицирована и названа.

Как сообщала «Фраза», летом 2010 года ученые спрогнозировали Великобритании продовольственный кризис в связи с сокращением популяции медоносных пчел.

В октябре 2018 года американские ученые зафиксировали резкое сокращение количества членистоногих в Пуэрто-Рико — в 60 раз за 40 лет. Таким образом уменьшилось и количество животных, для которых данные насекомые служили пищей. В частности, популяция ящериц сократилась на 30%, лягушек — на 50%, а некоторые виды птиц почти полностью вымерли.