Из-за бушующей эпидемии коронавируса Covid-19 «Укрпошта» отказалась доставлять посылки в Китай. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает государственная компания.

В сообщении сказано: «Несмотря на то, что нет никаких запретов со стороны Национальной почты Китая, в связи с резким сокращением авиакомпаний рейсов в Китай приостановлен прием посылок для доставки в эту страну».

Уточняется, что «все принятые до 11 февраля отправления будут доставлены, но сроки доставки могут быть изменены».

При этом подчеркивается, что «доставка посылок из Китая тоже может задерживаться в связи с сокращением числа авиарейсов».

Как писала «Фраза», китайский коронавирус начал «косить» людей еще быстрее.

Сообщалось, что украинцы из эпицентра эпидемии коронавируса пожаловались на свое отчаянное положение.