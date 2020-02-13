Норковые фермы могут перерабатывать 250 000 тонн отходов животного происхождения

Важную экологическую проблему — утилизация отходов животного происхождения — могут решить норковые фермы, которые способны перерабатывать ежегодна 250 000 тонн отходов. Такие данные привел президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина во время круглого стола «Совершенствование правового регулирования производства меха в Украине», который состоялся в экологическом комитете Верховной Рады, сообщают «Подробности».

«Птицефабрики в таком случае заработают около 1900000 грн, за счет выкупа у них отходов животного происхождения и не будет необходимости дополнительно платить деньги за утилизацию», — говорит Владимир Федина.

Также представитель норковой фермы «Викинг» (Киевская область) Евгений Чарфас сообщил, что по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году зверохозяйства переработали 50 тыс. тонн отходов мясного и рыбного производства. «В случае закрытия ферм встанет вопрос утилизации данных отходов, что в свою очередь может повлиять на стоимость мясной и рыбной продукции для населения», — добавил производитель.

Ежегодно Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины публикует перечень сотен источников загрязнений почв, воздуха и воды. За последние несколько лет в данном перечне производителей меха там нет.

«От имени Офиса Президента Украины мы поддерживаем концепцию создания дополнительных рабочих мест, перерабатывающей отрасли АПК и привлечения инвестиций в нашу страну, — сказал уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко. — Мы имеем все макроэкономические расчеты по привлечению инвестиций и действительно потенциал очень большой. Мы можем увеличить потенциал отрасли звероводства до 10% в мировом измерении, сегодня эта доля составляет всего 1%».

Роман Лещенко отметил, что, если есть определенные предостережения со стороны экологических стандартов, — их можно дополнительно рассмотреть и разработать, обеспечить надлежащий уровень общественного контроля в соответствии с мировыми стандартами, чтобы избежать спекуляций на эту тему.

Для справки: мировыми лидерами по производству меха и численности звероферм является Дания, Китай, Польша, Финляндия, США, Россия. На долю Европы приходится свыше 50% выращенного меха в мире. Доля Украины составляет 1% производства меха в мире.