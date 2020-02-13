В Волынской епархии УПЦ не подтвердили переход общины в Борочиче в ПЦУ

В Волынской епархии Украинской Православной Церкви опровергли заявление Православной Церкви Украины о том, что религиозная община канонической Церкви в селе Борочиче якобы перешла в ПЦУ. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

На сайте епархии сообщили, что еще 9 февраля Свято-Ильинская община УПЦ села Борочиче Гороховского района Волынской области провела приходское собрание. На нем большая часть членов православной общины во главе с ее настоятелем протоиереем Георгием Зарафутдиновым поддержала решение остаться верными Украинской Православной Церкви во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Спустя два дня клирик ПЦУ Андрей Сидор на своей странице в Facebook заявил об обратном и даже опубликовало фото, на которых видно, как правящий архиерей Волынской епархии ПЦУ митрополит Михаил Зинкевич тепло принял «членов религиозной общины» и даже подарил им по случаю «перехода» копию Томоса.

О настоятеле Свято-Ильинской общины отце Георгии Зарафутдинове известно, что он — активный волонтер, который участвовал в освобождении военнопленных ВСУ зимой 2015 года. Он пользуется авторитетом и поддержкой в среде военнослужащих.

До начала рейдерской кампании новой церковной организации в селе Борочиче было два храма УПЦ. Один из них ПЦУ захватила еще весной 2019 года, второй оставался в распоряжении канонической Церкви по сей день.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Тернопольской области полиция вынуждена была проверить поклеп на монахов Загаецкого монастыря УПЦ.