Грипп продолжает убивать украинцев: появились новые данные

В Украине продолжает бушевать грипп. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами болезни всего за одну прошедшую неделю стали восемь человек.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что все умершие не были привиты.

Всего в нашей стране с начала эпидемического сезона от гриппа скончались уже 26 человек.

Также гриппом за неделю в Украине заболели около 284 тысяч человек, две трети из которых это дети.

В сообщении говорится, что интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 тысяч населения. Это на 55,6% больше эпидемического порога в нашей стране.

Порог не превышен лишь в Киеве и Харьковской области.

Как писала «Фраза», в Запорожской области от гриппа умерла женщина.

Сообщалось, что в Киеве массово закрываются учебные заведения.