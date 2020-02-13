На Харьковщине ротвейлер загрыз 4-летнего сына своих хозяев

В селе Песчанка Красноградского района Харьковской области собака напала на 4-летнего мальчика. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В частности, как сообщается, днем 12 февраля жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.

Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось, от полученных повреждений он скончался на месте.

Родные мальчика рассказали правоохранителям, что 3-летнего пса семья купила около трех недель назад. До сих пор он не проявлял никакой агрессии.

Как сообщала «Фраза», 25 декабря 2011 года в селе Суховерхов Кицманского района Черновицкой области ротвейлер загрыз 9-летнюю девочку.

В сентябре 2013 года черкасский суд приговорил владельца собаки, которая загрызла насмерть пятилетнего мальчика к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.