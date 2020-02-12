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Ученые обнаружили в глубинах Японского моря новую форму жизни

Ученые обнаружили в глубинах Японского моря новую форму жизни

Ученые из Университета Абердина «наткнулись» на новую форму жизни, проводя анализ т. н. «легковоспламеняющегося льда» (гидрата метана), крупные залежи которого находятся на дне Японского моря. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее неизвестные науке бактерии способны существовать в крайне экстремальных условиях.

Как передает «Planet Today», в частности, целые колонии прокариотических (одноклеточных) микроорганизмов были выявлены внутри пузырьков нефти и воды, находящихся в замерзших пластах гидрата метана.

Сообщается, что автором открытия стал исследователь Глен Снайдер, который занимался плавкой «легковоспламеняющегося льда».

«Это невероятно! Жизнь может существовать даже в таких сложных условиях, как газовые гидраты... Температуры, близкие к отрицательным, огромное давление, а также питание, которое представлено только тяжелой нефтью и соленой водой ‒ все эти неблагоприятные факторы не смутили бактерий, которые прекрасно чувствовали себя внутри гидрата метана», ‒ отметил ученый.

В свою очередь, его коллеги заявили, что открытие стало очередным доказательством того, что жизнь может существовать в самых экстремальных условиях, в том числе, гипотетически, и на других планетах.

Как писала «Фраза», ученые не исключают, что жизнь зародилась не в океане, а в глине.

Ранее ученые предоставили еще одно доказательство жизни на Марсе.

Тэги: ученые, общество, исследования, мир, исследователи, жизнь, наука, Шотландия, британские ученые, микроорганизм, бактерии

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