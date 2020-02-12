В Гонконге выяснили о коронавирусе кое-что ужасающее

Власти Гонконга заявили, что злосчастный коронавирус COVID-19 способен перемещаться по канализационным трубам. Как выяснили журналисты «Фразы», такое предположение было сделано после того, как зараза была выявлена у жителей одного дома, не контактировавших друг с другом.

Как передает «РБК», так, одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не посещала Ухань и не общалась с другими заболевшими.

Единственным же возможным источником ее заражения мог быть 75-летний мужчина, живший с ней в одном доме на десять этажей выше.

Отмечается, что через их квартиры проходит один канализационный стояк, а в квартире женщины была неправильно переделана канализационная труба, в связи с чем из унитаза выходил воздух.

Сообщается, что весь жилой комплекс, где выявили заразившихся, был эвакуирован, а системы канализации и водоснабжения были тщательно проверены. К счастью, вируса в них обнаружено не было. Власти считают, что угрозы распространения вируса нет, поскольку при правильной конструкции труб зараза не может выйти наружу.

Как писала «Фраза», китайскому коронавирусу дали официальное название.

Ранее был назван срок инкубационного периода китайского коронавируса.