В Киеве внезапно умерла известная журналистка, работавшая на радио «Эра FM»

Во вторник, 11 февраля, в Киеве скоропостижно скончалась известная журналистка Ольга Шеремет. Как выяснили журналисты «Фразы», ее сердце перестало биться на 41-м году жизни.

Как написала в своем Facebook журналистка радиостанции «Свобода» Ирина Гнатышин, прощание с Ольгой Шеремет состоится в Доме скорби ее родного Ивано-Франковска в четверг, 13 февраля.

Ориентировочное время начала траурного мероприятия ‒ 13-00.

«Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готов», ‒ отметила Ирина Гнатышин, добавив, что причина смерти Шеремет будет озвучена позднее.

Ольга Шеремет работала на «Радио Киев», «Эра FM», а также на «Общественном», где получила широкую известность благодаря своим репортажам из Верховной Рады.

Как писала «Фраза», в Киеве скончался известный украинский журналист Олег Ныпадымка.

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