Главные новости за 12 февраля 2020 года

Главный «Слуга народа» дал понять, что не против обменять Крым на Донбасс. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, народный депутат Давид Арахамия считает возможным пустить воду из Днепра в Крым в обмен на возврат контроля на границей с Россией на Донбассе. Он объяснил это тем, что на полуострове проживают граждане Украины. «Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил он, отвечая на вопрос о возможной ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки днепровской воды в аннексированный Крым.

Сотни фур парализовали движение в Киеве. На въездах в Киев наблюдается большое скопление фур. Большое количество грузовиков также можно видеть под зданием Кабинета министров Украины. На машинах размещены плакаты с призывами «не издеваться» над перевозчиками. Активисты подали заявку на участие в митинге, где указали, что акция будет проходить бессрочно, а под здание Кабмина съедется около 600 грузовых автомобилей, но обещают, что перекрывать движение не будут.

Порошенко признался, что провел с Путиным «самую ужасную ночь» в жизни. Бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что ночь подписания вторых минских соглашений стала самой ужасной в его жизни. «Да, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора», — написал Порошенко, добавив, что ключевой задачей Минска-2 было «остановить наступление российских регулярных войск, предотвратить окружение наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских».

Самая загруженная ветка Киевского метрополитена остановилась из-за упавшего человека. В Киевском метрополитене остановлено движение всех поездов на святошинско-броварской линии. Это связано с падением человека на рельсы. К полудню движение поездов возобновилось. Пассажир после падения на рельсы выжил. При этом, в каком он состоянии, не уточняется.

В Украине продолжает падать производство автомобилей. Производство автомобилей в нашей стране продолжает снижаться. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром». Отмечается, что в прошлом январе производство авто в Украине снизилось на 5%: всего с конвейеров за месяц сошли лишь 849 единиц транспорта.

На курорте во Львовской области массово отравились люди. В селе Славское Львовской области произошло ЧП. В местном отеле «Рандеву» массово отравились люди. По данным ГСЧС, отравление на горнолыжном курорте, где располагается отель, произошло во вторник, 11 февраля. Местной едой отравились четырнадцать человек, среди пострадавших — четыре ребенка.

На Одесчине местные власти сделали из Карла Маркса болгарского национального героя. Власти Арциза Одесской области переименовали бюст Карла Маркса в Христо Ботева — болгарского поэта-революционера. Об этом говорится в обращении Южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти к депутатам, органам государственной власти и правоохранительным органам Одесской области. В частности, как сообщается, это было сделано для того, чтобы не выполнять закон о декоммунизации. «И это при том, что в усадьбе Фрумушика создан прекрасный парк советской монументальщины, куда бы можно было доставить неповрежденного Маркса», — подчеркивается в обращении.

Стало известно, сколько денег тратят украинцы на алкоголь. Стало известно, какую сумму денег тратит среднестатистическая украинская семья на алкоголь в месяц. Данные публикует Государственная служба статистики. Отмечается, что цифры приводятся на II квартал 2019 года. Оказалось, что средняя семья украинцев «пропивает» в месяц 93 гривны.

Накануне Дня всех влюбленных украинец пытался нелегально провести через границу 15-летнюю девушку из Польши. Пограничники задержали в пункте пропуска «Шегини» несовершеннолеттнюю польку, которая в сопровождении украинского парня незаконно пересекла украинско-польскую границу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. В частности, как сообщается, 20-летний харьковчанин, работая за границей, влюбился в 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек решил забрать ее с собой в Украину.

Итальянские СМИ пишут, что Шевченко таки возглавит «Милан» после Евро-2020. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко таки уйдет работать в «Милан». Об этом пишут итальянские СМИ. Сообщается, что кандидатуру Шевы лоббирует его бывший партнер по команде, а сегодня технический директор клуба Паоло Мальдини.

Стало известно о новых массовых жертвах китайского коронавируса. В Китае продолжает расти число жертв коронавируса COVID-2019. Последние данные приводи Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны. Сообщается, что всего за сутки от заразы умерли 97 человек, а общее число жертв болезни составляет на утро среды, 12 февраля, уже 1 113 человек. Коронавирусом заболели 44 653 людей, 8 204 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Археологи обнаружили в горах Испании свидетельство первого в истории массового убийства людей. В испанских Пиренеях археологи обнаружили останки людей, которые были жестоко убиты много тысяч лет назад. По мнению ученых, речь идет как о взрослых, так и о детях в возрасте от 3 до 7 лет. Скелеты были найдены в пещере под названием Эль-Трокс в испанской провинции Уэска. Всего ученые обнаружили останки 13 человек. При этом, по их мнению, древние люди умерли не в одно время, а с разницей приблизительно в тысячу лет.