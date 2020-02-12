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Украинцам рассказали о погоде в марте

Украинцам рассказали о погоде в марте

Украинцам рассказали, какой будет погода в марте. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Елена Донич.

Ее цитирует «Украинская правда».

Специалист сообщила: «Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы. В Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891 года были в таких годах: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 годах, а также нынешняя зима».

Также она поведала, что «средняя температура воздуха в марте, следовавшем за теплыми зимами прошлых лет, составляла +5,4, +6 и + 1,4 градуса».

Эксперт добавила: «При этом климатическая норма для марта по Украине составляет 0,8 градуса тепла».

Она добавила, что «метеорологическая зима в Киеве так и не наступила, и это действительно аномально».

Как писала «Фраза», синоптики спрогнозировали скверную погоду на эту неделю.

Тэги: общество, синоптик, погода, погодные условия, новости Украины

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