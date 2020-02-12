Накануне Дня всех влюбленных украинец пытался нелегально провести через границу 15-летнюю девушку из Польши

Пограничники задержали в пункте пропуска «Шегини» несовершеннолеттнюю польку, которая в сопровождении украинского парня незаконно пересекла украинско-польскую границу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как сообщается, 20-летний харьковчанин, работая за границей, влюбился в 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек решил забрать ее с собой в Украину.

Однако так как девушка не имела документов, дающих право на пересечение границы, юноша предложил ей сделать это нелегально. При этом пара несколько дней планировала свой маршрут, чем привлекла внимание оперативников, которые и сообщили коллегам о возможном правонарушении.

Теперь иностранку передадут польским правоохранителям по соглашению о реадмиссии, а украинца ждет ответственность.

Отметим, что в Польше так называемый возраст согласия, то есть возраст, с которого сексуальные отношения не преследуются по закону, составляет 15 лет.

Напомним, 14 февраля в мире отмечают День св. Валентина, который принято считать Днем всех влюбленных.

Как сообщала «Фраза», 23 сентября 2019 года народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил о том, что на украинско-польской границе на переходе «Хребенне ‒ Рава-Русская» задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Польские таможенники якобы нашли в ее вещах 650 тысяч незадекларированных евро. Эту информацию подтвердили также бывший таможенник и блогер Павел Верещагин и активист Иван Спринский.

Сам Сергей Князев эту информацию частично подтвердил, заявив, что деньги перевозила не бывшая жена, а ее начальник ‒ директор строительной фирмы «Атлант» Вадим Каган. При этом все было задекларировано и на просьбу польских пограничников он предъявил все необходимые документы.

Позднее Князев заявил об уходе в отставку с должности главы Национальной полиции Украины.

24 сентября в окружной прокуратуре Замостья сообщили, что задержали троих граждан Украины и одного гражданина Хорватии «в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег».