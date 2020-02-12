Крупный чиновник застрелился прямо в зале московского суда

В Чертановском районном суде Москвы покончил с собой бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает канал LIFE SHOT в Telegram.

В частности, как сообщается, выстрел раздался после того как судья ушел в совещательную комнату после оглашения приговора.

По словам адвоката погибшего Григория Иванищева, Свиридов пронес в зал наградной пистолет, при этом он не знает, как у него оказалось оружие. Как сообщает «Подъем», юрист подчеркнул, что этого бы не случилось, если бы его подзащитному дали условный срок и указал на его тяжелое заболевание. «Все планировали, что с учётом его заболевания — рак четвёртой степени — и наград (он ликвидатор Чернобыльской катастрофы), суд даст ему условно. То есть, если бы суд дал ему сколько угодно лет условно, таких бы последствий не было. Он был под подпиской о невыезде всего лишь», — объяснил адвокат.

В то же время, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову, наказание Свиридову было назначено ниже низшего предела, положенного по закону: 3 года с отбыванием в колонии строгого режима, тогда как санкция статьи, по которой его осудили предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает РБК, Свиридов был осужден по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя ФСИН Александра Сапожникова. Деньги ему якобы требовались для лечения от тяжелого онкологического заболевания.

Как сообщала «Фраза», 25 января 2018 года стало известно, что в Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области свел счеты с жизнью 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.