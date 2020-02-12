В аэропорту Санкт-Петербурга поступили в продажу иконы с ликом... Путина

В России в продаже появились иконы, на которых изображен президент РФ Владимир Путин. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил юрист из Санкт-Петербурга Аркадий Чаплыгин.

По его информации, такие иконы продаются в аэропорту «Пулково». «А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?», — задался вопросом россиянин.

В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «президент это не приветствует». «И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы», — цитирует Пескова РИА Новости.

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года в детской библиотеке в российской Туле появилась картина, на которой Путин и тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев были изображены в виде православных святых.