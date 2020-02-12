В Украине продолжает падать производство автомобилей

Производство автомобилей в нашей стране продолжает снижаться. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Отмечается, что в прошлом январе производство авто в Украине снизилось на 5%: всего с конвейеров за месяц сошли лишь 849 единиц транспорта.

При этом, сообщается, что в нашей стране «производственные мощности позволяют выпускать в месяц более тридцати тысяч единиц транспорта».

Сообщается, что сразу на 5% сократилась сборка легковых авто – до 787 штук.

В сообщении говорится, что «всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе «Еврокар»,

Кроме этого, в Украине снизилось производство автобусов сразу на 10%: в январе произвели 54 единицы такого транспорта. Отмечается, что «Черкасский автобус» произвел тридцать машин, на Часовоярском заводе в Донецкой области собрали тринадцать автобусов, еще десять штук сделал Черниговский автозавод, и один – ЗАЗ.

Также «Черкасский автобус» произвел пять коммерческих автомобилей за месяц.

Как писала «Фраза», стало известно, сколько денег тратят украинцы на алкоголь.