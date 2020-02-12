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Советник премьера Юрий Голик: Главы областей показали Кабмину планы строительства на 2020 год

Советник премьера Юрий Голик: Главы областей показали Кабмину планы строительства на 2020 год

В рамках проекта Большая Стройка, который стартует с марта этого года, в Кабинете министров состоялась презентация планов областных государственных администраций на текущий год. Советник премьер-министра Юрий Голик в своем Facebook рассказал, какая область оказалась лидером по количеству строящихся объектов.

«Сегодня прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука и всех глав ОГА по проекту Большая Стройка. Каждый губернатор презентовал, что в области строится в этом году. Полезный формат, где каждый губернатор может сравнить себя с коллегами», — сказал Голик и добавил, что по количеству строящихся в этом году объектов лидером стала Днепропетровская область.

По словам советника премьера, который в 2015 — 2019 годах был советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, команда губернатора научила строить в промышленных масштабах отдельно взятый государственный орган в отдельно взятой области.

«Это — преемственность и продолжение проектов нашей Команды. И это здорово. Респект», — заявил Голик.

Как сообщал Голик ранее, Кабмин ввел новую систему оценки работы глав областных государственных администраций. Новый набор критериев позволит оценивать деятельность губернаторов только по тем показателям, на которые они действительно имеют влияние.

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