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Археологи обнаружили в горах Испании свидетельство первого в истории массового убийства людей

Археологи обнаружили в горах Испании свидетельство первого в истории массового убийства людей

В испанских Пиренеях археологи обнаружили останки людей, которые были жестоко убиты много тысяч лет назад. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению ученых, речь идет как о взрослых, так и о детях в возрасте от 3 до 7 лет.

Как сообщает Springer Nature, cкелеты были найдены в пещере под названием Эль-Трокс в испанской провинции Уэска. Всего ученые обнаружили останки 13 человек. При этом, по их мнению, древние люди умерли не в одно время, а с разницей приблизительно в тысячу лет.

Исследователи сосредоточились на группе из девяти человек, пятерых взрослых и четверых детей, которые примерно на 1000 лет старше других скелетов, найденных в пещере. Останки были исследованы группой экспертов, которые также датировали скелеты при помощи радиоуглеродного анализа. Выяснилось, что эти люди были зверски убиты около 7 тысяч лет назад. При этом взрослые погибли от ран, причиненных стрелами врагов, а детей убили с помощью ударов по телу тупыми предметами.

Определить, кто был виновником резни, а кто жертвой, трудно. Однако генетическое тестирование установило, что мертвые были связаны с первыми неолитическими «фермерами» на Пиренейском полуострове. Исходя из отдаленного местоположения, они, вероятно, были скотоводами, которые занимались перегоном скота.

По мнению ученых, убийцы людей были либо новыми мигрантами в этом районе, либо, возможно, группой, которая поддерживала традиционный образ жизни охотников и собирателей. Возможно, жертвы были убиты за контроль над ресурсами. Тем не менее, жестокость убийства показывает, что мог быть и другой мотив.

Как пишет издание, «пещера Эль Трокс, возможно, является свидетельством наиболее раннего проявления межгруппового насилия между людьми различного происхождения и деятельности».

Ученые считают, что эта резня в каменном веке поможет им понять природу человеческого насилия.

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года археологи обнаружили в Судане древнее захоронение младенцев возрастом более 6 тыс. лет.

Тэги: убийство, мир, археология, наука, Испания, насилие, раскопки

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