Порошенко признался, что провел с Путиным «самую ужасную ночь» в жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что ночь подписания вторых минских соглашений стала самой ужасной в его жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал в своей статье на «Украинской правде».

«Да, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора», — написал Порошенко, добавив, что ключевой задачей Минска-2 было «остановить наступление российских регулярных войск, предотвратить окружение наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских».

Он отметил, что Путин тогда настаивал, что восемь тысяч украинских военных находятся в окружении и тянул время, чтобы это произошло. Но переместившись в специальную комнату по линии закрытой связи украинская делегация получила «четкое сообщение, что наши держат оборону по линии, определенной в Минске 19 сентября 2014 года, и окружение не допустят».

«Тогда „четверка“ работала в четком формате „три и один“, в котором Путин не смог найти ни одной лазейки, и никто не был слабым звеном. Была в конце концов согласована совместная декларация „нормандской четверки“, весомой позицией которой стало подтверждение „полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины ...“ А подпись Путина под документом означал не что иное, как юридических подтверждение очевидного факта: Россия — сторона конфликта», — убежден Порошенко.

Он также подчеркнул, что благодаря действиям украинских военных Москва в конце концов согласилась на прекращение огня с 15 февраля.

Как сообщала «Фраза», 12 февраля 2015 года в столице Беларуси Минске прошли переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и Германии, где были достигнуты договоренности из девяти пунктов, выполнение которых до сих пор вызывает дискуссии сторон. По итогам этих договоренностей, в частности, переговоры тресхторонней контактной группы были также перенесены в Минск. Кроме того, были сформированы подгруппы, призванные решить вопросы разведения сторон, обмена пленными и проведения выборов.

18 декабря того же года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоров в Минске недостаточно для урегулирования ситуации на Донбассе.