Советник премьера Юрий Голик: Президент Украины впервые в истории посетил Укравтодор и расставил приоритеты

Советник премьер-министра Юрий Голик на своей странице в Facebook сообщил, что Владимир Зеленский оказался первым Президентом Украины, который посетил «Укравтодор» за все годы Независимости. Он принял участие в мероприятии «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование».

«Дороги — это часть большого проекта „Большая стройка“. Основные месседжи услышали все: рекордная сумма денег, которую выделили на дороги, тысячи километров классных дорог, качество, скорость работ, 12 тыс новых рабочих мест, прекращение симуляции слабоумия АМКУ, жесткий бан тендерных троллей, минимум ямочного ремонта. Новые классные дороги — это не про асфальт. Новые классные дороги — это о новом качестве жизни людей», — отметил Голик.

Президент заявил, что «долгие годы в нашей стране существовал так называемый успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно имение.

«Этот стартап называется ямочный ремонт. Он должен уйти в прошлое. Мы говорим о строительстве и капитальном ремонте дорог. В общем объеме работ они должны составлять не менее 80%, — отметил Президент. — Давайте доказывать все делами. Я хочу, чтобы украинцы действительно почувствовали и увидели результат. Очень хочется, чтобы мы с вами могли путешествовать, путешествовать по нашей стране, чтобы было приятно и безопасно. Это звучит парадоксально, но нам нужно строить для того, чтобы разрушить. Разрушить миф, что Украина и хорошие дороги — это несовместимые вещи. Поэтому давайте разрушим этот миф».

Ранее советник премьер-министра Голик поделился практической инструкцией по оценке проектов «Большой стройки».