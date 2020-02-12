В УПЦ объяснили, можно ли размещать иконы на аватарках в соцсетях

Отсутствие благоговения при обращении со святыней — это уже кощунство. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф, комментируя возможность размещения икон на аватарках в соцсетях.

Об этом он сообщил порталу «Православная жизнь».

«Икона — это священное изображение. Посредством иконы, согласно определению VII Вселенского Собора, „честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу“. Другими словами, икона — это то, с помощью чего мы можем проявить свое почитание и свою любовь к Богу или святым. Следовательно, и отношение к подобного рода священным изображением также должно быть благоговейным.

Размещение же икон на аватарках очень похоже на ту практику в Древней Церкви, которая послужила одной из причин появления иконоборческого движения, когда иконы изображали, например, на платьях богатых вельмож Византийской империи. Такое употребление икон связано не с благоговением пред ними, а лишь, так сказать, с „модой“ на них», — отметил Андрей Музольф.

Он напомнил, что икона должна служить определенной цели.

«Можно провести параллель между крайностями в отношении к иконам в древности и нынешним их использованием на тех же самых аватарках. Икона призвана помочь человеку настроиться на молитву, и если мы не осознаем этого, если размещаем святые иконы на аватарках или, например, на рабочих столах компьютера и заставках мобильного телефона, тем самым мы проявляем свое невежество и непочтительность к святыне», — подчеркнул доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

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