Самая загруженная ветка Киевского метрополитена остановилась из-за упавшего человека

В Киевском метрополитене остановлено движение всех поездов на святошинско-броварской линии. Как выяснили журналисты «Фразы», это связано с падением человека на рельсы.

Подробности выясняются.

Как сообщает LB.UA, к полудню движение поездов возобновилось.

По данным «Информатора», пассажир после падения на рельсы выжил. При этом, в каком он состоянии, не уточняется.

Как сообщала «Фраза», по итогам 2019 года Святошинско-Броварская линия, более известная как «красная ветка» стала самой загруженной в Киевском метрополитене.