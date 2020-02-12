Сотни фур парализовали движение в Киеве

На въездах в Киев наблюдается большое скопление фур. Как выяснили журналисты «Фразы», большое количество грузовиков также можно видеть под зданием Кабинета министров Украины.

Как сообщает «Информатор», на машинах размещены плакаты с призывами «не издеваться» над перевозчиками. Активисты подали заявку на участие в митинге, где указали, что акция будет проходить бессрочно, а под здание Кабмина съедется около 600 грузовых автомобилей, но обещают, что перекрывать движение не будут.

Таким образом международные грузоперевозчики требуют соблюдения своих прав.

В то же время такое количество больших машин практически парализовало движение в этой части города.

Издание также публикует фото и видео с места событий.

Как сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook, фур на самом деле не так много, но движение также затруднено на всех въездах в Киев.